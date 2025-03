Si prosettava una partita complicata per l'Inter Under 20 e alla fine tale si è rivelata: il Cagliari ha confermato di essere in un ottimo momento di forma costringendo con caparbietà la squadra di Andrea Zanchetta ad uno 0-0 nel complesso deludente per i nerazzurri, che non sono andati oltre la grande chance sprecata da Luka Topalovic che al tramonto del primo tempo, complice una deviazione decisiva di Giuseppe Ciocci, portiere rossoblu, ha preso in pieno il palo. Ma per il resto, pochi spazi e poca possibilità di incidere per l'Inter, che deve rimandare l'assalto al primo posto in classifica.

Indichiamo di seguito la rising star del match e i giocatori che si sono messi in evidenza, oltre a quelli che in questa giornata non hanno particolarmente brillato.

RISING STAR

GABRIELE RE CECCONI - Di mestiere, di furbizia, a volte anche con le maniere forti, il biondo difensore nerazzurro alla fine riesce sempre a raffreddare i bollenti spiriti degli avanti rossoblu, disinnescando con puntualità eventuali pericoli. In questo è coadiuvato bene dal vicino Gabriele Garonetti.

UP

MATTEO VENTURINI - Perché, di fronte all'ottima organizzazione difensiva messa in mostra dal Cagliari, sembra quello avere le idee più lucide lì in mezzo. Corre, recupera, si concede anche uno spunto personale con un pallone che termina alto, vedendo che far arrivare palloni lì davanti è piuttosto difficile.

YVAN MAYE - Mister Zanchetta lo schiera da esterno sinistro, lui che è difensore centrale. Eppure, al cospetto dei peperini rossoblu, l'ivoriano si disimpegna in maniera più che positiva. Soprattutto nel primo tempo, quando ha operato bene in chiusura aiutando anche la squadra a rilanciarsi in avanti.

DOWN

LUKA TOPALOVIC - E non per il palo colpito, dove ci si è messa in mezzo anche la sfortuna. Ma lo sloveno è apparso abbastanza opaco, quasi mai capace davvero di incidere e di imporre il suo gioco. Non una gran giornata per lui.

MATTEO SPINACCÈ - Semplicemente, fuori dalla partita. Pochissimi i palloni che i compagni riescono a recapitargli, Zanchetta prova anche a mischiare le carte cambiando i compagni di reparto ma i risultati non sono di quelli apprezzabili. Si impegna generosamente nel lavoro di raccordo, ma i suoi spunti a questo giro risultano sporadici e velleitari.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!