Con la vittoria sul Barcellona, l'Inter si è portata a +3 sui blaugrana. Un pareggio tra sette giorni al Camp Nou permetterebbe ai nerazzurri di qualificarsi battendo il Viktoria Plzen nel turno successivo, ma in caso di vittoria dei catalani sarebbe più vicina l'ipotesi di un arrivo a pari punti (anche se mancherebbero ancora due gare).

A quel punto bisognerebbe dare uno sguardo al regolamento. A parità di punti, passerebbe il turno in Champions chi ha punteggi migliori nei seguenti criteri:

- Punti negli scontri diretti. La vittoria del Barcellona metterebbe la situazione in parità).

- Miglior differenza reti negli scontri diretti.

- Maggior numero di reti negli scontri diretti. Non valgono più doppio i gol in trasferta, per cui un 2-1 del Barcellona, un 3-2 e via dicendo ristabilirebbe comunque la parità tanto quanto l'1-0. Un successo con più di un gol di scarto per gli uomini di Xavi, invece, condannerebbe l'Inter.

Chiusi i criteri per gli scontri diretti, varrebbero in ordine: