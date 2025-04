Sono circa 233 milioni di euro gli introiti destinati ai club per gli impegni delle nazionali, distribuiti a 901 società appartenenti a 55 federazioni. Oggi la UEFA ha ufficializzato le cifre sulla redistribuzione dei fondi che fanno riferimento al ciclo 2020/2024 derivanti dagli impegni delle varie selezioni durante la Nations League 2020/21 e 2022/23, le Qualificazioni Europee 2022/24 e la fase finale di UEFA EURO 2024. Tutte le società hanno incassato una quota uguale per ogni giocatore messo a disposizione per ogni partita giocata in Nations League e nelle qualificazioni europee, ai quali si aggiunge anche un importo fisso giornaliero per la fase finale della competizione.

Tra le squadre italiane (che hanno messo in tasca 35 milioni di euro complessivi) quella che ha guadagnato di più è l'Inter: nelle casse nerazzurre è arrivato un assegno da 4,6 milioni di euro. A seguire c'è il Milan, che ha invece incassato poco più di 3 milioni. Poco sotto questa cifra ci sono invece Bologna, Juventus e Roma, mentre il Napoli (2,3 milioni) si trova davanti al Torino (2,1) e all'Atalanta (1,5).

ITA € 35’311’757.30

AC Pisa € 592’019.55

AC Milan € 3’102’480.84

AC Perugia € 7’318.00

AC Sammaurese € 36’590.00

AC Siena € 18’295.00

ACF Fiorentina € 626’240.31

ACN Siena 1904 € 7’318.00

AS Bari € 183’370.52

A.S.D. Valfoglia € 14’636.00

AS Roma € 2’942’854.07

Ascoli Calcio 1898 € 195’400.52

ASD Chiesanuova FC € 7’318.00

A.S.D. Diegaro € 21’954.00

Atalanta BC € 1’597’636.89

Benevento € 91’475.00

Bologna FC 1909 SpA € 2’945’643.85

Brescia Calcio € 76’839.00

Cagliari Calcio S.p.A. € 397’382.28

Calcio Padova € 7’318.00

Catanzaro € 7’318.00

Cattolica Calcio 1923 € 25’613.00

Cesena FC € 18’295.00

Cittadella € 186’529.52

Como 1907 € 43’908.00

Cosenza € 25’613.00

Cremonese € 228’858.02

AC Chievo Verona € 7’318.00

Delfino Pescara 1936 € 25’613.00

Empoli FC € 1’392’653.41

FC Crotone € 40’249.00

FC Internazionale Milano € 4’657’050.78

FC Südtirol € 183’370.52

Foligno € 7’318.00

Forli FC € 7’318.00

Frosinone Calcio € 43’908.00

FYA Riccione F.N. SRL € 14’636.00

Genoa CFC € 672’727.81

Gubbio € 3’659.00

Hellas-Verona FC € 1’385’045.66

Juventus € 2’865’515.07

Lucchese 1905 € 10’977.00

Mantova € 7’318.00

Monza € 40’249.00

Novara € 7’318.00

Olbia Calcio 1905 € 51’226.00

Palermo FC SPA € 208’983.52

Parma FC € 918’511.60

Pordenone € 3’659.00

Reggina Calcio € 29’272.00

S.S. Lazio € 764’202.81

Salernitana Sport € 418’599.52

SPAL € 84’157.00

Spezia € 326’098.02

SSC Napoli € 2’232’195.20

Torino FC € 2’111’448.20

Tropical Coriano € 98’793.00

U.C. Sampdoria SpA € 356’396.52

U.S. Pietracuta ASD € 95’134.00

U.S. Vibonese Calcio € 14’636.00

Udinese Calcio € 954’311.85

US Lecce € 751’566.84

US Sassuolo Calcio € 848’649.56

Venezia FC € 171’973.00

Victor San Marino € 69’521.00

Viterbese € 21’954.00

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!