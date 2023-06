Il Red Bull Salisburgo è al lavoro per un'amichevole di lusso alla Red Bull Arena: secondo il Salzburger Nachrichten, la compagine austriaca sarebbe in contatto con l'Inter, vicecampione d'Europa, avversario ideale per il consueto gala d'inizio stagione che negli anni ha visto protagoniste squadre del calibro di Barcellona, Liverpool, Atletico Madrid e Real Madrid. Il test si giocherebbe ad inizio agosto, dopo la tournée giapponese. Ricordiamo che le due formazioni si sono affrontate in amichevole anche lo scorso dicembre in occasione del periodo di allenamento a Malta.