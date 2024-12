Josep Martinez ha esordito con la maglia dell'Inter nel match di Coppa Italia contro l'Udinese. Una serata positiva per il portiere spagnolo, culminata con la vittoria per 2-0 e una prestazione impeccabile, impreziosita da una decisiva parata nel finale su Touré per mantenere la porta inviolata. Primo portiere spagnolo a rappresentare l'Inter, Martinez può vantare un curioso legame storico: prima di lui, Francisco Farinos si trovò eccezionalmente a difendere i pali nerazzurri durante Valencia-Inter in Coppa Uefa nel 2002.