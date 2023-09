Nei giorni in cui montava una telenovela che appariva infinita, Benjamin Pavard ha ribadito con decisione al Bayern Monaco di voler lasciare la Germania per vestire la maglia dell'Inter. A confermarlo è Herbert Hainer, presidente dei bavaresi che in un'intervista concessa a Sport1 ripercorre l'ultima sessione di mercato che ha visto anche la partenza del difensore francese.

"All'inizio dell'estate avevamo due priorità principali: un attaccante e un difensore centrale - le parole del numero uno del Bayern -. Siamo riusciti a ingaggiare Kim Min-jae, il miglior difensore della Serie A. Poi abbiamo preso Harry Kane, il capitano dell'Inghilterra e capocannoniere della Premier League. Abbiamo ingaggiato Konrad Laimer, che può giocare come numero 6 e terzino destro. Abbiamo ingaggiato Guerreiro, che può giocare come terzino sinistro e centrocampista. Per quanto riguarda Josip Stanišić crediamo in lui, ma aveva bisogno di giocare, quindi abbiamo deciso di mandarlo in prestito al Leverkusen. Allo stesso tempo abbiamo cercato di convincere Benjamin Pavard a restare, ma lui ha chiarito che voleva lasciare la Germania. Ci siamo incontrati e abbiamo deciso per il numero 6, perché crediamo che Laimer possa colmare il vuoto come terzino destro. Abbiamo optato per Palhinha, abbiamo raggiunto in breve tempo un accordo con lui e con il Fulham, ma gli inglesi hanno chiarito che l'avrebbero lasciato andare solo dopo aver trovato un sostituto, cosa che purtroppo non è avvenuta. Quindi non è stato possibile portare a termine il trasferimento. Ritengo comunque che abbiamo una squadra di alto livello con la quale possiamo raggiungere i nostri obiettivi".

