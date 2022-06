Il futuro di Paulo Dybala, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà a tinte nerazzurre. L'ennesima conferma arriva dall'Argentina, dove il collega Cesar Luis Merlo aggiorna sulla situazione della Joya e sul suo approdo all'Inter dopo il secco 'no' alla proposta della Roma: "Paulo Dybala ringrazia per l'interessamento ma respinge la proposta della Roma - si legge in un tweet del giornalista di TyC Sports -. Continuano i colloqui per limare piccoli dettagli sul suo arrivo all'Inter. Una volta terminato tutto, si sottoporrà a visite mediche e firmerà per 4 anni".