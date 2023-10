Tuttosport sottolinea oggi la capacità di Simone Inzaghi di vincere la partita contro il Torino grazie a un intervento decisivo nell'intervallo della gara. "L’allenatore e il suo staff hanno capito cosa era accaduto nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo, quando il Toro aveva preso campo creando le migliori occasioni della sua partita, ovvero che Vlasic (che in fase difensiva marcava Calhanoglu) dettava costantemente l’imbucata quando i granata avevano il pallone - si legge sul quotidiano -. Inzaghi quindi ha ordinato a Mkhitaryan di schermare il croato e ad Acerbi di alzare la pressione uscendo sull’avversario ogni qual volta i compagni provavano a cercarlo. E, non a caso, da lì il Toro non è stato più pericoloso".

Altri due fattori che hanno fatto la differenza sono stati la scelta di inserire Dumfries fresco a gara in corso (l'olandese ha siglato l'assist dell'1-0) e una difesa che finora è l'unica in Europa tra i campionati top con la porta ancora inviolata in trasferta dopo che sabato l'Arsenal ha subito due reti contro il Chelsea.

