Anche Tuttosport conferma che Tomas Soucek è nel mirino dell'Inter. Una vecchia conoscenza dei nerazzurri, che segnò in Champions proprio all'Inter nel 2019 su rigore e che oggi gioca nel West Ham, con cui ha un contratto in scadenza con opzione unilaterale di rinnovo per un'altra stagione. Ci sono anche voci di un prolungamento fino al 2027, ma da via della Liberazione si "sta monitorando la situazione anche perché manca in organico, dopo l’addio di Roberto Gagliardini, un centrocampista fisico che possa mettere centimetri in campo".

Inzaghi, si legge ancora, aveva chiesto un tentativo per Milinkovic-Savic ma la pista è risultata impraticabile e oggi il reparto è pieno di palleggiatori ma privo di fisicità. "Soucek è tra i nomi che più allettano il club nerazzurro anche per il curriculum che può garantire a livello internazionale. Non va escluso che qualche big d’Europa possa farsi avanti per Nicolò Barella come accaduto al Milan un’estate fa per Sandro Tonali. Obiettivo del club - in attesa di novità societarie dall’Arabia Saudita - è quello di coniugare sostenibilità e competitività. E in quest’ottica va inquadrato pure l’interessamento per Soucek".