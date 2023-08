Seconda vittoria consecutiva per l’Inter in due partite. Prima vittoria anche in trasferta della stagione, a cadere sotto i colpi di Dumfries e Lautaro è il Cagliari. Una prestazione di carattere, autorevolezza, intensità, concentrazione da parte degli uomini di Inzaghi, che non si sono fatti sorprendere da un Cagliari partito comunque forte e che ha cercato di tenere alta l’intensità per non farsi sovrastare dall’Inter, ma non è bastato per contrastare le qualità superiori dei nerazzurri, ma anche le motivazioni altrettanto alte.

Una partita chiusa già nel primo tempo con la rete in diagonale di Dumfries su bell’assist di Thuram (ancora lui) e il raddoppio di Lautaro che con freddezza capitalizza una bella sgroppata di Dimarco. Il Cagliari è comunque rimasto sempre pimpante, si è fatto vedere con Nandez nel primo tempo e Luvumbo nella ripresa, una vera spina nel fianco ma la difesa ha fatto sempre il suo dovere, regalando a Inzaghi il secondo clean sheet consecutivo.

Inter che nel secondo tempo ha controllato bene la gara, senza cali di intensità, soprattutto nel momento di massima disperazione del Cagliari, anzi ha costruito altre occasioni senza mai concedere spazi agli avversari. Da segnalare due pali dell’Inter, uno di Lautaro nel primo tempo e uno di Calhanoglu nella ripresa, e la super parata di Sommer all’89’, al primo vero intervento difficile di tutta la partita.

Una vittoria di carattere e autorevolezza, la risposta che serviva dopo le vittorie di Milan e Napoli: anche l’Inter c’è.