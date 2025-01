Federico Dimarco ha scelto il suo 'Team of the year di FC25', schierando ben cinque interisti, tra cui se stesso, nella fantaformazione. Ecco l'undici svelato dal numero 32 nerazzurro ai canali ufficiali della Lega Serie A: "In porta Donnarumma; ( in difesa, ndr) da destra verso sinistra Alexander-Arnold, Bastoni, Rudiger, Dimarco. (In mezzo, ndr) Calhanoglu, Rodri, Bellingham. Davanti Thuram, Lautaro e Vinicius".

Dima elegge il suo undici titolare #TOTY con un nominato speciale sulla fascia sinistra ‍️

Bisogno di un assist man?

— Lega Serie A (@SerieA) January 10, 2025

