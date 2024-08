Il quotidiano di Barcellona Sport cavalca la notizia proveniente dall'Italia dell'interesse dell'Inter per il giovane difensore del Barça Mika Faye. Il giocatore senegalese è arrivato in Catalogna per poco più di due milioni di euro e ha firmato un contratto quadriennale, diventando una colonna della formazione filial del club blaugrana. La sua priorità è quella di restare finché ha minuti, ma il Barça è particolarmente sovraffollato nella posizione di difensore centrale e Hansi Flick non lo vede come un terzino sinistro, quindi sia lui che il suo entourage stanno valutando le opzioni. L'idea del Barça è quella di arrivare ad una cessione intorno ai 15 milioni di euro ma le offerte arrivate, per ora, non raggiungono questa cifra. Il Porto sarebbe disposto a pagare circa 6 milioni per una percentuale sul giocatore mentre il Rennes potrebbe arrivare fino a otto milioni.

L'Inter, che ha seguito a lungo il giocatore e sarebbe disposta a pagare per un trasferimento a lungo termine, arriverebbe a 15 milioni tra fisso e variabile ma a patto che vengano pagati dal 30 giugno 2025. Il Barça ha bisogno di guadagnare con l'operazione completata e invita chi lo circonda a prendere una decisione, idealmente questa settimana. In Spagna club come Betis o Real Sociedad hanno chiesto un trasferimento facendosi carico dell'ingaggio ma il Barça per il momento ha chiuso la porta a questo tipo di operazioni. Alla fine sarà il giocatore a decidere la sua destinazione perché vuole un progetto che gli garantisca la titolarità in Europa. Non vuole fermare la sua progressione. Se alla fine dovesse avvenire una vendita, difficilmente il Barça avrà un'opzione per riacquistare il giocatore, per questioni tecniche ed economiche.

