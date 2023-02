Dopo Genova, Romelu Lukaku godrà di una nuova chance dal primo minuto questa sera contro l'Udinese. L'attaccante belga, che, come conferma Sport Mediaset, dovrebbe essere affiancato da Edin Dzeko, vuole cogliere l'occasione per mettere minuti in campo e magari anche per tornare al gol a San Siro, cosa che non accade dal maggio del 2021, quando proprio contro i friulani trovò la sua ultima rete al Meazza nel giorno della festa per lo Scudetto.

