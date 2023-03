Cosa farà Antonio Conte ora che la sua avventura al Tottenham si è conclusa senza gloria e senza titoli, cosa che non gli succedeva dai tempi dell'Atalanta? Stando alla redazione di Sport Mediaset, tra le big italiane che potrebbero pensare ad affidargli la panchina per la prossima stagione è l'Inter, visto che Stefano Pioli appare saldo al Milan così come Massimiliano Allegri alla Juventus. Di difficile concretizzazione anche l'ipotesi Paris Saint-Germain, che punta forte su Zinedine Zidane. Ma l'ipotesi al momento più realistica è quella che vede Conte prendersi un anno di pausa.