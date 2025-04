Marcus Thuram salterà anche la gara in programma domani pomeriggio a San Siro contro la Roma. L'Inter spera di recuperarlo in vista dell'andata della semifinale di Champions League in programma mercoledì a Barcellona.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il problema non è grave. L'attaccante francese ha accusato un affaticamento e mercoledì dovrebbe essere disponibile. Oggi ha lavorato ancora a parte, toccherà allo stesso Thuram capire se potrà partire anche dal primo minuto al fianco di Lautaro.

