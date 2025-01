I Friedkin, proprietari della Roma, vogliono fare sul serio per Davide Frattesi: Sky Sport spiega come la famiglia alla guida del club giallorosso straveda per il centrocampista dell'Inter e così sta studiando la formula per portarlo a Roma. Si pensa ad un'offerta che comprenda una somma da distribuire anche su più stagioni e che preveda anche l'inserimento del cartellino di uno tra Bryan Cristante o Lorenzo Pellegrini. Da vedere ora come procederà la trattativa, che resta alquanto complicata ma non impossibile.

