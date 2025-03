La sosta porta buone notizie in casa Inter, dove iniziano pian piano a tornare a disposizione i giocatori costretti allo stop nelle ultime settimane a causa degli infortuni. In giornata sono rientrati ad Appiano Gentile gli ultimi due nazionali, Mehdi Taremi e Kristjan Asllani, mentre Stefan de Vrij e Nicola Zalewski hanno svolto parte dell'allenamento con il resto del gruppo.

Lo riportano i colleghi di Sky Sport precisando che, se tutto procederà per il verso giusto nei prossimi giorni, l'olandese e il polacco potrebbero anche essere disponibili per andare in panchina domenica a San Siro, quando è in programma la sfida contro l'Udinese.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!