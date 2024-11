Jonathan David è probabilmente l'attaccante maggiormente attenzionato sul panorama del calciomercato. L'attaccante 24enne del Lille è partito davvero forte in questo primo scorcio di stagione, avendo totalizzato 13 reti in 19 partite. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky.de il Bayern Monaco è pronto a farsi sotto, facendo concorrenza a Inter e Juventus. Dalla Spagna riferiscono inoltre che Alphonso Davies avrebbe un accordo verbale col Real Madrid e potrebbe volare ai Blancos a parametro zero.