"Sotto di due punti, l’Inter ha l’occasione gigantesca di portarsi a più uno. Vincendo resterebbe padrona del proprio destino". Lo sottolinea Repubblica in merito al recupero che oggi i campioni d'Italia giocheranno a Bologna. "Al seguito della squadra non dovrebbe esserci il presidente Steven Zhang, che al Meazza non manca mai, ma che lontano da San Siro siede in tribuna solo in occasioni speciali. Questa sulla carta è una gara di campionato come le altre, anche se a Milano nessuno la vive così".