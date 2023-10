Oltre a Investcorp, un secondo fondo d’investimento con sede nel Golfo Persico ha raccolto informazioni sulla possibilità di acquistare l’Inter nelle ultime settimane. Lo rivela quest'oggi La Repubblica, precisando che, negli USA, gli advisor scelti dalla famiglia Zhang, Goldman Sachs e Raine Group, continuano nella ricerca di capitale a sostegno della società. "Questo non significa per forza che la cessione dell’Inter sia imminente – Steven Zhang ha sempre detto pubblicamente di volere restare proprietario e di questo non si può non tenere conto – ma qualcosa si sta muovendo", si legge.

A proposito del presidente nerazzurro, i colleghi precisano che potrebbe fare il suo ritorno a Milano per l'assemblea dei soci, in programma il prossimo 26 ottobre, con inizio alle ore 10.30, all’Hotel Palazzo Parigi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!