Sono Juventus, Milan e Napoli le maggiori protagoniste del weekend sui social. Le tre sopraccitate squadre, rispettivamente con 68.300 citazioni, 58.000 e 47.000 hanno confermato le loro posizioni online. A stilare i dati che posizionano le tre squadre soprannominate sul podio è MediaScore "attraverso la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 22esima giornata" come si legge su Calcio e Finanza. Appena fuori dal podio ci sono Inter e Roma, vincenti entrambe in trasferta rispettivamente contro Lecce e Udinese e rispettivamente al quarto e quinto posto.

I nerrazzurri hanno contato 35.300 menzioni sui social, mentre i giallorossi si sono fermati a 19.800. Per quanto riguarda la classifica media stagionale Juventus, Napoli e Milan blindano il podio: "Anche nella classifica dei media tradizionali e online, le tre squadre rimangono stabili ai primi tre posti - si legge -. La Juventus riesce a mantenere la prima posizione grazie a 23.183 citazioni, seguita dal Napoli con 18.617 e Milan 18.012 citazioni.

Tra i veri temi di dibattito dopo la partita di ieri tra Lecce e Inter, ovviamente, le 200 vittorie in Serie A ottenute dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, l'allenatore più veloce a raggiungere questo traguardo.

