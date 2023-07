Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato del sondaggio effettuato dall'Inter per il giovane terzino del Real Valladolid Ivan Fresneda, 18enne di belle speranze a proposito del quale il quale i nerazzurri avevano parlato col nuovo agente Fali Ramadani (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA). E l'Inter è data in fila per il giocatore nato a Madrid anche dal Mundo Deportivo, così come la Juventus. Ma secondo il quotidiano catalano, il giocatore avrebbe espresso la sua preferenza per il futuro: Fresneda si vede già con addosso la maglia del Barcellona, club che preferisce nettamente su tutte le altre pretendenti in Europa. I Culé, però, non sembrano avere fretta di concludere l'operazione e quindi il rischio di perdere il ragazzo aumenta di giorno in giorno. Anche perché parecchi club sono pronti ad avvicinarsi alla clausola di 20 milioni di euro prevista nel contratto, prezzo calato dopo la retrocessione in Segunda della squadra Blanquivioleta.

Il Borussia Dortmund ha perso interesse, nonostante ci fosse già un'offerta formale nel mercato invernale che però non è stata approfondita. C'è invece forte l'Arsenal, e ora il Barça sta prendendo provvedimenti preparando una formula che prevede un primo pagamento fisso di metà della clausola che verrebbe integrato con delle variabili. Gli agenti del terzino destro hanno già incontrato la dirigenza sportiva del Barça nei giorni scorsi e fonti del Barça hanno spiegato al Mundo Deportivo che il giocatore aspetterà l'offerta blaugrana, nonostante ci siano club che si stanno muovendo verso il giocatore che ha un contratto col Valladolid fino al 2025.

