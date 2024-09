Ieri, dopo la preziosa vittoria di Udine, Simone Inzaghi ha voluto fare i complimenti alla sua Inter per più motivi. Per la reazione post derby, per il ritorno al gol di Lautaro e per l'approccio avuto all'inizio di ogni tempo. Ma il tecnico piacentino, sottolinea La Repubblica, sa bene che dietro al 3-2 del Bluenergy Stadium "si allunga un'ombra": quella della difesa. Con le due reti incassate ieri il conto in campionato sale a sette, troppe per una squadra che punta a difendere lo scudetto. Adesso "arrestare l’emorragia in difesa alla Pinetina è la priorità", si legge sul quotidiano.

