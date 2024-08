L'Équipe vede l'Inter nettamente in pole position nella corsa scudetto 2024-25. Cinque stelle su cinque per i campioni d'Italia in carica nei pronostico dei colleghi francesi, che mettono il Milan nel ruolo di prima concorrente ma staccato con due stelle in meno. In terza fila, con due stelle, Juve e Napoli; più indietor, infine, Atalanta e Roma con una.

"Non c'è da segnalare alcuna partenza importante e sono arrivati tre solidi rinforzi, il portiere spagnolo Josep Martinez, il centrocampista polacco Piotr Zielinski e l'attaccante iraniano Mehdi Taremi. Incoronata campione a sei giornate dal termine, l'Inter mantiene le distanze dalle sue concorrenti principali, che hanno tutte cambiato allenatore", scrive il quotidiano francese.