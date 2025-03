C'è un posto vacante tra le squadre partecipanti al Mondiale per Club 2025 dopo l'esclusione del Leon dal torneo annunciata dalla FIFA venerdì scorso per il mancato rispetto dei criteri sulla multiproprietà. In attesa di capire il percorso della giustizia sportiva, stando a quanto riferisce l'Équipe, è già iniziata la battaglia per accaparrarsi l'ultimo pass, visto che il regolamento relativo alle qualificate alla competizione fortemente voluta dal presidente Gianni Infantino è decisamente fluido.

In prima fila, stando ai giornalisti francesi, c'è la Major League Soccer che sta spingendo per aggiungere una delle sue franchigie al posto dei messicani: la logica suggerisce che possono avanzare la loro candidatura i Columbus Crew, finalisti dell'ultima Concacaf Champions League, e il Los Angeles FC di Olivier Giroud che può rivendicare il fatto di aver perso la finale della Champions League del 2023 proprio contro iVerdiblancos. Senza dimenticare il Philadelphia Union, che vanta la migliore posizione tra le società della MLS nella classifica Concacaf nell'ultimo quadriennio.

A questo trio si aggiungono i costaricani del Deportiva Alajuelense, che avevano denunciato il conflitto di interessi tra Leon e Pachuca, i messicani del Tigres (trionfatori della Champions League nel 2020) e del Club America (terzi nella classifica dei club Concacaf). Si prevede che la FIFA prenderà una decisione definitiva ad aprile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!