Si conclude anche l'ultimo degli impegni del 2023 lontani da Milano per i giocatori di Simone Inzaghi in giro per il mondo con le rispettive Nazionali.

Dopo le Qualificazioni per gli Europei 2024 e le amichevoli, cala il sipario anche su questo turno di Qualificazioni al Mondiale 2026 per le Nazionali sudamericane con la sesta giornata che si conclude con risultati che sorridono solo a Lautaro Martinez, unico vincitore degli interisti impegnati la scorsa notte. Dopo il brutto pre-gara turbato da scontri che hanno rischiato di non far disputare il match (LEGGI QUI), è l'Argentina di Scaloni a trionfare al Maracanà, dove gli argentini hanno battuto 1-0 il Brasile. A sottoscrivere il successo dei campioni del Mondo è Otamendi, che con un gran colpo di testa su assist da corner di Lo Celso firma il gol da 3 punti, trascina la Seleccion al primo posto in classifica con 15 punti e consegna una vittoria storica all'Argentina, la quarantesima contro i verdeoro. Soltanto diciannove minuti in campo per il capitano dell'Inter, entrato al 78esimo, al posto di Julian Alvarez e non distante da un gol 'alla Dimarco' proprio allo scadere. Risultato che non sorride invece all'altro interista della partita Carlos Augusto, in campo con il suo Brasile per tutti i novantasette minuti di gioco. Terza disfatta per i padroni di casa, fermi a 7 punti a +2 dal Cile. È il primo ko casalingo per il Brasile nella storia delle qualificazioni ai Mondiali.

Cile che rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria, e al contrario incassa un ko anche contro l'Ecuador. Non è bastata la pericolosità del capitano Sanchez alla Roja: il Niño non riesce a trovare il pari nei novanta minuti in campo e ci va vicino all'89' quando il suo diagonale viene salvato sulla linea dal portiere. Diversamente dagli avversari che si fanno bastare il gol di Mena per vincere la partita, conquistare 3 punti e portarsi in piena zona qualificazione a quota 8. Prima da dimenticare per Nicolas Cordova che inizia con amarezza quest'avventura sulla panchina cilena.

