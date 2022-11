È arrivato il grande giorno dell'Argentina. La Nazionale guidata da Scaloni esordirà in Qatar contro l'Arabia Saudita al Lusail Stadium di Al-Daayen (kick-off ore 11 italiane). Nessuna sorpresa nell'undici titolare che scenderà in campo contro la nazionale di Renard: l'interista Lautaro Martinez sarà regolarmente in attacco supportato da Messi e Di Maria. Unico dubbio in mediana, con il Papu Gomez in lizza per una maglia a fianco di Paredes e De Paul.

PROBABILE ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, Lautaro, Di Maria.