Serata di gioie per i nerazzurri impegnati con le nazionali. Scatenato Denzel Dumfries nel successo esterno dell'Olanda in Irlanda (2-1). Dopo il vantaggio casalingo, firmato da Idah, l'esterno interista si conquista il rigore trasformato da Gakpo. Poi confeziona l'assist del sorpasso a Weghorst. Prestigioso successo dell'Albania sulla Polonia: 2-0, Asllani in campo 70' (sostituito per apparenti crampi, ndr). Vittoria che vale la testa alla classifica nel gruppo E.