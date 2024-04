L'Inter vuole inserire un grande attaccante in rosa. Come ha detto ieri Beppe Marotta, "la rosa deve essere puntellata al meglio, dobbiamo fare sempre i conti con la sostenibilità". Si agirà con "un mercato creativo", aggiunge l'ad. Secondo La Gazzetta dello Sport, il piano A prevede che non ci siano uscite importanti e che con la cessione di qualche giocatore tra i giovani o tra quelli non nel giro della prima squadra (sul quotidiano si fa il nome di Valentin Carboni) si porti a casa il necessario per il grande colpo.

Per Zirkzee, per esempio, potrebbero non bastare nemmeno 60 milioni di euro. Ma al di là di questo, oltre a Thuram, Lautaro e Taremi il club vuole aggiungere un altro giocatore importante e per farlo potrebbe giocarsi il jolly Fabbian. Non rinnoverà Sanchez, mentre Arnautovic probabilmente resterà. E c'è il il capitolo Correa: difficile immaginare che possa restare.