"La mia storia dimostra che dove alleno io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei", aveva detto Inzaghi nella conferenza pre Inter-Roma. Un'uscita che - secondo la Gazzetta dello Sport - aveva dato molto fastidio alla proprietà nerazzurra. "A Steven Zhang non ha certo fatto piacere leggere e comprendere il motivo di un’uscita simile. Perché è sembrato un attacco alla società, in un momento in cui da più parti le voci su un passaggio di consegne del club si susseguono - si legge -. E pure un’intromissione in un campo – quello finanziario – che non è di competenza di un allenatore. La freddezza è nei fatti. Zhang l’ha nascosta, ovviamente, andando anche a cena in ritiro venerdì, non facendo alcun accenno alla cosa con l’allenatore. Perché non era il momento, prima di una partita delicata".