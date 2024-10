È iniziata la missione Juventus per l'Inter. La squadra di Inzaghi è rientrata solo ieri da Berna e il tecnico nerazzurro, come da copione, ha concesso un giorno di riposo, per cui sarà oggi il primo allenamento in vista del Derby d'Italia.

Oggi e domani: due giorni per preparare l'attesissimo match del Meazza. Sessione mattutina e occhi puntati soprattutto su Asllani, rimasto in Italia mercoledì scorso per un problema al ginocchio. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Inzaghi aspetta di capire se potrà contare sull’albanese, prima alternativa all’infortunato Calhanoglu in regia, e a indirizzare le scelte del tecnico sarà l’allenamento di oggi: se Asllani farà almeno una parte in gruppo, allora le sue quotazioni saranno in salita. Altrimenti spazio alle nuove idee.

Stando alle informazioni della rosea, in caso di risposte negative dall'ex Empoli, spazio a Zielinski nel ruolo di play, con Barella di nuovo mezzala. Out Carlos Augusto: oggi gli esami, arrivederci a dopo la sosta.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

