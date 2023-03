Detto che l'euroderby è una delle possibilità concrete nel sorteggio di Nyon che venerdì determinerà gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, cosa succederebbe se Inter e Milan venissero estratte entrambe per prime o per seconde? Per rispondere occorre consultare il regolamento UEFA, il quale vieta la disputa di due incontri nell'arco di 24 ore nello stesso stadio. Nella fase a gironi e negli ottavi il problema è stato aggirato sistemando le due milanesi in settimane diverse, alternandole in casa e trasferta, ma da questo turno non sarà più possibile. Quindi, se si verificasse questa opzione, evidenzia Gazzetta.it, saranno i nerazzurri, la scorsa stagione secondi in campionato alle spalle dei cugini, a dover invertire il campo.