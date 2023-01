Il sempre più difficile rinnovo di contratto di Milan Skriniar con l'Inter è un argomento che continua a ritagliarsi molto spazio nelle colonne de La Gazzetta dello Sport, che si pone una domanda legittima in vista del match con l'Empoli di domani sera: San Siro ringrazierà o fischierà lo slovacco? "L’annuncio dato da Galtier del suo trasferimento a Parigi ("Ora o in estate") non ha aiutato l’ex Samp che però non si è scomposto - scrive la rosea sul suo sito -. Ieri si è allenato con la solita intensità e oggi farà lo stesso. Al momento non ci sono segnali che voglia rinunciare alla fascia. E né la società né Inzaghi (che oggi non terrà la conferenza stampa) intendono degradarlo come successo con Icardi nel 2019".