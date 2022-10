I rapporti tra Milan Skriniar e la dirigenza dell'Inter sono ottimi, ma lo spettro di un mancato rinnovo e soprattutto di una possibile nuova offerta per il difensore slovacco che andrà in scadenza di contratto a giugno non è ancora del tutto allontanato. E allora, secondo la Gazzetta dello Sport, non si fermano i sondaggi per eventuali nuovi sostituti: il nome nuovo nell'elenco è quello di Rodrigo Becao, roccioso difensore dell'Udinese. Specialista della difesa a tre, Becao è anche bravo in zona gol (chiedere al Milan per informazioni) e una condizione contrattuale invitante, la scadenza nel 2024, che potrebbe portare i Pozzo ad attenuare le proprie richieste. Difficile pensare ad una partenza a gennaio, plausibile una trattativa per luglio. Altri nomi in lizza, quelli di Moukthar Diakhaby e Tanguy Nianzou.