Sul futuro di San Siro si è mosso ufficialmente ieri Webuild, colosso italiano delle costruzioni e dell'ingegneria civile che si è reso disponibile ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'impianto. Con un dettaglio da non sottovalutare: durante i lavori sia l'Inter che il Milan potrebbero continuare a giocare nello stadio. Almeno in parte.

Nella lettera inviata a M-I Stadio, al Milan e al Comune di Milano viene specificato che il periodo di una convivenza non troppo lunga sarebbe possibile, con la maggior parte dei lavori che verrebbero portati avanti durante lo stop della stagione sportiva. La reazione dei club è stata però 'freddina', secondo La Gazzetta dello Sport. "Milan e Inter non hanno alcuna preclusione a proseguire il dialogo con Sala, ma intanto procedono con i rispettivi progetti a San Donato e Rozzano" scrive il giornale, precisando che dalla società nerazzurra (che non era fra i destinatari diretti della lettera di Webuild) non sembra esserci spazio per un ripensamento su San Siro. Intanto il sindaco di Milano ha inviato a Inter e Milan una richiesta urgente di incontro, anche se non c'è ancora una data fissata.

