Dopo la pessima direzione di gara in Monza-Inter, nella quale con un abbaglio inaccettabile ha cancellato il possibile 3-1 nerazzurro di Francesco Acerbi, Juan Luca Sacchi resterà fermo per 3-4 giornate, quindi circa un mese: si rivedrà, salvo ripensamenti, a febbraio, secondo la Gazzetta dello Sport. A margine della partita di sabato, fonti interne all’U-Power Stadium, sostengono che il fischietto di Macerata abbia ammesso il proprio errore di fronte ai dirigenti nerazzurri, ai quali, però, la rabbia non è ancora svanita anzi: "le scuse – in stile Serra –, forse non sono arrivate ma insomma si è consumato un altro piccolo pasticcio", si legge sulla rosea.