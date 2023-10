Il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan è ritenuto dalla dirigenza dell'Inter "una priorità assoluta". Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport, secondo cui "al momento non siamo ancora arrivati all’ultima curva e rimane da capire se l’armeno, che compirà 35 anni a gennaio, vorrà chiudere a Milano la sua carriera o avere un’altra esperienza all’estero".

Si annunciano contatti fitti a breve, mentre per Matteo Darmian, anch'egli in scadenza a giugno 2024, si arriverà a fine stagione per poi prendere una decisione.