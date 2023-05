L'Inter non molla Mateo Retegui. La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea un aspetto non banale: l’attaccante potrebbe arrivare a Milano non solo come sostituto di Lukaku, ma anche in caso di conferma del belga. "Eccolo uno dei tanti effetti benefici del boom in Champions. Nel caso, ad allenarlo ci penserebbe sempre Simone Inzaghi, ieri blindato con giro di chiave a tripla mandata da Beppe Marotta".

