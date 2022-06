L’Inter non ha deciso di sacrificare Milan Skriniar, ma sulla roccia slovacca è piombato uno dei club più importanti ed economicamente più potenti d’Europa. Con proposte fuori mercato per la Serie A: il PSG - riferisce oggi La Gazzetta dello Sport - sarebbe pronto a garantire al difensore un contratto quinquennale da 7,7 milioni netti a stagione, più del doppio dello stipendio attuale. "Ed è vero che tra Inter e giocatore c’era una promessa di rinnovo da discutere e adeguare proprio in estate, ma di fronte a una proposta così, non c’è possibilità di rilanciare - si legge -. Il club parigino ha mosso il primo passo anche con l’Inter, ma i 50 milioni offerti al momento non bastano". Difficile pensare che da Parigi non provino almeno un rilancio, ma la richiesta nerazzurra non si schioda: per strappare Skriniar servono 80 milioni. E la volontà del giocatore reciterà un ruolo chiave: Skrigno non ha mai detto di voler lasciare Milano e continuerebbe volentieri la sua avventura in nerazzurro.