"Vince il Napoli in tutti i sensi. In campo e nei bilanci. Primo nel gruppo, testa di serie al sorteggio e club italiano che fin qui ha incassato di più dalla campagna di Champions: la fase a gruppi, con la qualificazione agli ottavi, vale già 62,5 milioni. In questa speciale classifica seguono Inter e Milan (57,6), quindi Juve (53,6)". Questi sono i conti della Gazzetta dello Sport al termine della fase a gironi della Champions League. E se per tre di esse il cammino prosegue, per i bianconeri di Allegri la corsa finisce qui e si trasferisce nella "povera" Europa League. Calcoli per forza di cose approssimativi visti i diversi fattori che possono intervenire, ma ragionevolmente, pensando alla vittoria della coppa, Spalletti toccherebbe i 107 milioni di incasso, mentre per le milanesi si arriverebbe a quota 100.