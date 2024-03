La chiara volontà di Steven Zhang di tenersi l'Inter trova conferma nella trattativa senza sosta con il fondo Oaktree per ridisegnare tempi e dettagli del prestito da 350 milioni (275 più interessi) in scadenza a maggio 2024. Secondo La Gazzetta dello Sport non è stato certo un caso che i membri del board del fondo californiano abbiano viaggiato a bordo di un charter nerazzurro per volare da Milano a Madrid assieme ad altri ospiti ed assistere all'ottavo di Champions del Metropolitano. Un segnale che conferma come il legame tra le parti si sia rafforzato, sempre con la supervisione di Goldman Sachs, e come l'accordo per il 'riscadenzamento' sia sempre più vicino.

Zhang resta infatti convinto che rifinanziare il prestito con lo stesso fondo "renderebbe più morbida la scadenza, visto che la struttura giuridica esiste già: va cambiata la data (l’ultima era di tre anni, possibile si scenda di uno) più il tasso di interessi, che probabilmente crescerà rispetto all’attuale (già alto) del 12% - si legge -. L’Oaktree-bis va, comunque, di pari passo alla capacità dei manager italiani di coniugare risultati e sostenibilità, aumentando pure il fatturato".

