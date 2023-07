In attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro, Romelu Lukaku già suda in Sardegna agli ordini di un preparatore atletico di fiducia e del fisioterapista che da sempre cura i suoi muscoli. Accompagnato dalla famiglia e da alcuni amici, Big Rom, riporta la Gazzetta dello Sport, vuole essere pronto da subito per una stagione che culminerà con gli Europei in Germania, dimenticando i problemi che hanno caratterizzato buona parte dell'ultimo campionato. Aspettando però di ricevere la chiamata giusta da parte dei dirigenti dell'Inter. In viale della Liberazione, si legge, non hanno ancora fissato un nuovo appuntamento con il Chelsea, ma, quando avranno la certezza che l'affare Marcelo Brozovic sarà andato in porto, Beppe Marotta e soci torneranno riallacciare i rapporti con i Blues per regalare a Simone Inzaghi la prima richiesta avanzata nel vertice post finale di Istanbul, overo la conferma di Lukaku.

Il Chelsea vuole cedere Lukaku: a Stamford Bridge non vogliono sentire parlare di prestiti, l'idea è monetizzare la sua partenza e l'Inter per tenerlo non ha altro modo che comprarlo. Magari attraverso una formula come il prestito con obbligo o con obbligo condizionato (più difficile). Trattandosi di un'operazione con l'estero, non c'è necessità di mettere fideiussioni a garanzia e questo aiuta, ma la richiesta di 40 milioni dei Blues andrà comunque limata. L'idea può essere quella del prestito oneroso con riscatto obbligato nell'estate 2024. Per abbassare l'impatto nel bilancio nerazzurro 2023-24. Lukaku, dal canto suo, cercherà ulteriore pressione sul Chelsea per chiudere in fretta la vicenda.

