Nei momenti di difficoltà, i leader ci mettono la faccia. E la voce. E così Lautaro e Barella, già a caldo, hanno caricato la squadra in vista dei prossimi impegni. Delusione cocente il ko in finale di Supercoppa con il Milan, ma capitano e vicecapitano hanno innescato da subito una reazione e Inzaghi vorrà avere risposte già a Venezia.

Lo racconta la Gazzetta dello Sport. "Lunedì notte hanno parlato alla squadra a caldo, tutti e due, e hanno colto negli occhi dei compagni la stessa voglia di rialzarsi subito. Il tempo dirà se avranno davvero lasciato il segno le parole di due leader di solito non troppo loquaci, l’argentino con la fascia e il sardo anima del blocco italiano: il rischio di rimanere intrappolati in questo derby da incubo resta pur sempre alto. Lo sanno sia Lautaro che Nicolò, ma più di tutti ne è consapevole Simone Inzaghi. Il tecnico un discorso solenne lo farà alla ripresa degli allenamenti domani, ma ha già fatto capire di aspettarsi una reazione immediata. Se il modo in cui i nerazzurri si sono liquefatti è sorprendente, quasi irragionevole, soprattutto pensando agli ultimi due mesi in cui sembravano definitivamente tornati quelli della seconda stella, è altrettanto vero che anche in passato questa compagnia ha trasformato le sconfitte più dolorose in benzina bruciante".

Barella si è sentito di parlare, ma ha voluto farlo dopo il capitano, che in campo aveva consolato per primo tutti i compagni. Entrambi hanno ribadito che la Supercoppa è stata persa per colpe proprie e che dagli errori si impara, guardandosi negli occhi. Ora Venezia in trasferta, poi Bologna ed Empoli a San Siro in appena una settimana prima del ritorno in Champions a Praga: l'Inter è pronta a reagire.