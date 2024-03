Non è passato inosservato lo striscione "Marotta League" spuntato sugli spalti del Meazza durante Inter-Genoa. Un modo, per i tifosi nerazzurri, di rispondere con ironia alle polemiche dei detrattori.

La Gazzetta dello Sport ne scrive stamane: "Se nel calcio e sul calcio si potesse (ancora) scherzare, sarebbe bello rilassarsi davanti a un bicchiere di vino e sorridere sulla Marotta League, quella simpatica espressione un po’ varesina, un po’ anglofona e molto social che domina il web prima durante e dopo le partite dell’Inter. Si potrebbe sorridere, certo, perché sarebbe giusto farlo anche a fronte di una cosa divisiva per sua stessa natura. Che cosa è, la Marotta League? Un campionato immaginario, un’accusa di chi prova a sminuire il +15 dell’Inter, un perfetto alibi o un dossier arbitrale infinito a seconda dei punti di vista".

"Una risata è più sana di una polemica. O meglio: una non esclude l’altra, a patto che vicino alle frecciate ci sia spazio anche per i sorrisi. I tifosi dell’Inter, non tutti in verità, l’hanno capito - si legge -. Che poi, a pensarci bene, questo campionato è davvero una Marotta League. Perché vale la seconda stella per l’Inter, ma pure una stella tutta personale per l’amministratore delegato, ormai a un passo dal suo decimo scudetto".

