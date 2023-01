"L’Inter ha recuperato solidità mentale, forza di gruppo e sincronismi difensivi, e gioca alla pari gli scontri diretti: tutto quello che l’aveva resa la più forte fino alla svolta in negativo dello scorso campionato - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Se ora mette di nuovo paura per l’impatto fisico e arrembante del suo gioco, se il “muro” nerazzurro si ricompatta, le gerarchie del campionato possono cambiare. Ma serve continuità. Pioli gioca su eleganza, verticalizzazioni e propensione all’attacco. I punti di forza di Inzaghi sono altri, più fisici e tattici. E soprattutto Calhanoglu , rarissimo esemplare di centrocampista che può ricoprire tutti i ruoli del reparto".

Prima l'Atalanta e poi il Napoli: due scontri diretti su due e adesso l'Inter si sente forte e in grado di poter aggredire davvero la lotta scudetto . Serve continuità come, d'altronde, sta accadendo dal match con il Sassuolo: 7 vittorie nelle ultime 8.

E anche il calendario sorride all’Inter. "Nessuna delle quattro in testa ha una striscia in teoria così abbordabile: Monza in trasferta, Verona ed Empoli a casa, quindi la Cremonese fuori a inizio girone di ritorno, prima del derby", spiega la rosea.

