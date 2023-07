Dopo i vani tentativi di ricucire i rapporti con l’Inter, a Romelu Lukaku oggi resta una sola reale offerta: secondo la Gazzetta dello Sport, l’Al-Hilal ha rilanciato e l’ha fatto nelle ultime ore, aumentando l’ingaggio da destinare all’attaccante. Si parla di 50 milioni di euro a stagione, dieci in più di quelli offerti un mese fa.

"Quando l’odio non funziona, cominciano a dire bugie", ha scritto ieri Big Rom su Instagram. "Le sue reazioni riportano indietro nel tempo: il mondo Inter, per dire, non le viveva dai tempi di Wanda Nara e Mauro Icardi. La differenza è che oggi Lukaku non è un calciatore nerazzurro - si legge -. La sua marcia indietro non ha trovato la sponda dell’Inter: né dei compagni né del presidente né dei dirigenti. E tanto meno dei tifosi: la stragrande maggioranza della gente nerazzurra non vedrebbe di buon occhio un suo ritorno adesso", spiega la rosea. Secondo il giornale, la Juve ha bisogno di cedere, mentre il Chelsea sta perdendo la pazienza, considerando che il club arabo ha alzato anche l'offerta ai Blues portandola a 50 milioni. "Romelu può aspettare, ma a Londra non ne possono più - si legge -. Già l’estate scorsa sono andati incontro alla sua voglia di tornare all’Inter, solo 12 mesi dopo aver abbandonato Milano. Il fatto di aver ancora a che fare con lo stesso problema, un anno più tardi, non fa felice la società di Boehly. Ecco perché l’Al-Hilal spera, ecco spiegato il motivo del nuovo affondo".

