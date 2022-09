Dopo il quarto ko in nove partite stagioni la panchina di Simone Inzaghi non è a rischio. E' quanto si legge stamane sulla Gazzetta dello Sport, all'indomani del tracollo dell'Inter a Udine, un 3-1 che ha reso l'aria pesante ma che non avvicina il tecnico all'esonero. Quello della separazione non è un tema di discussione oggi, e non saranno decisive neppure le partite complicate alla ripresa dopo la sosta contro Roma e Barcellona per valutare la posizione dell'ex Lazio, il quale, però, non ha può avere fiducia illimitata, neppure a fronte di un contratto rinnovato solo tre mesi fa.