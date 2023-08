Simone Inzaghi è rientrato dal Giappone con gli stessi "buchi" nell'organico e qualche preoccupazione in più perché l'esordio in campionato di sabato 19 contro il Monza è distante poco più di due settimane. Forse, spiega Gazzetta.it, la situazione potrebbe migliorare nelle prossime quarantotto ore, perché l'operazione con l'Udinese per Lazar Samadzic è praticamente chiusa e per Yann Sommer si sta lavorando per averlo già sabato alla ripresa del lavoro ad Appiano Gentile. Resta il fatto che il tecnico piacentino avrebbe preferito sfruttare le amichevole con l'Al-Nassr e il Psg per testare e i nuovi acquisti.

A proposito di tempistiche dei nuovi arrivi, la rosea spiega che in Viale della Liberazione attendono un segnale da Monaco per il portiere svizzero di modo da fissare le visite mediche, che in questo momento non sono previste entro il week end. Discorso simile per il centrocampista dei friulani che, senza accelerate, si sottoporrà ai test di rito tra Humanitas e Coni probabilmente lunedì.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!