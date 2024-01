Ieri l'Inter è tornata a sudare sui campi della Pinetina e Inzaghi ha voluto subito riannodare i fili dopo la piccola pausa di Capodanno. La volontà è quella di battere il Verona nel giorno della Befana e conquistare il titolo d'inverno che sarebbe un messaggio alla Juve: simbolico, ma nemmeno tanto.

La Gazzetta dello Sport, parlando di numeri, evidenzia una piccola frenata a dicembre in ogni competizione, considerando il pari di Genova, il primo posto perso in Champions e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Nulla di drammatico, per carità. E non ha aiutato il mese e mezzo con rotazioni limitate a causa di diversi infortuni.

E allora Inzaghi ha voluto caricare tutto l'ambiente per ripartire con forza già col Verona. Big tirati a lucido, infortunati recuperati e due settimane di lavoro piene prima della Supercoppa. La scossa per iniziare l'anno al massimo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!