L'Inter si prepara ad abbracciare la rivoluzione di giugno che potrebbe dimezzare la rosa che il 22 maggio scorso ha chiuso la stagione con due coppe e un secondo posto in campionato: dei 25 calciatori che erano a disposizione di Simone Inzaghi, evidenzia la Gazzetta dello Sport, in 13 sono quelli che hanno già salutato Appiano o sono sulla strada per farlo. "Quasi una svolta senza precedenti, di sicuro il club viaggia in netta controtendenza rispetto alle altre big della Serie A. Il rilancio scudetto vale un cambio generazionale eccezionale", si legge sulla rosea.

Otto sono i partenti sicuri: Vidal, Vecino, Ranocchia, Kolarov, Radu, Caicedo, Sanchez e Perisic (già al Tottenham). A questi possono aggiungersi Milan Skriniar (PSG), De Vrij (occhio allo United), Dumfries, Gagliardini (Loftus Cheek l'eventuale sostituto) e in attacco anche Correa. Due pedine, delle 25, saranno sostituite da giovani: in prima squadra verrà di sicuro aggregato il 2005 Valentin Carboni, con lui pure un altro reduce dallo scudetto della Primavera. "L’Inter sta cambiando pelle, per necessità ma anche per scelta. E lo sta facendo il più possibile entro il 30 giugno, come annunciato da Marotta nei giorni scorsi", la chiosa del pezzo.